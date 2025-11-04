Motorola продолжает укреплять свои позиции в сегменте доступных смартфонов и представила обновлённые версии Moto G и Moto G Play 2026 года. Новинки получили улучшенные технические характеристики, обновлённые камеры и новые цветовые варианты, выполненные в стиле Pantone.

Обе модели оснащены 6,7-дюймовыми дисплеями с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Moto G оснащён основной камерой на 50 МП и фронтальной на 32 МП, тогда как Moto G Play получил 32-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную. Система Quad Pixel обеспечивает чёткие и детализированные снимки при любом освещении.

Аккумуляторы ёмкостью 5200 мА·ч поддерживают быструю зарядку — 30 Вт у Moto G и 18 Вт у Moto G Play. В плане защиты новинки сохранили прежние стандарты: Gorilla Glass 3 и степень влагозащиты IP52.

Главное визуальное обновление — новые расцветки с текстурой под кожу, вдохновлённые палитрой Pantone. Moto G будет доступен в сером цвете Slipstream и фиолетовом Cattleya Orchid, а Moto G Play — в оттенке Pantone Tapestry Blue.

Moto G поступит в продажу 11 декабря по цене от 200 долларов на официальном сайте Motorola, а позже появится на Amazon и Best Buy 15 января. Moto G Play выйдет раньше — 13 ноября, по цене 170 долларов, и также будет доступен онлайн у Motorola, Best Buy и Amazon, а в рознице появится в течение следующих месяцев.



