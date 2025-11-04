Tecno расширила цветовую палитру своего бюджетного смартфона Spark Go 5G, добавив новый вариант оформления — Bikaner Red. Новый оттенок представляет собой светло-красный цвет, который придаёт устройству более выразительный и современный вид. При этом технические характеристики смартфона остались прежними.

Ранее Tecno Spark Go 5G выпускался в трёх цветах — Turquoise Green, Sky Blue и Ink Black. Теперь покупатели могут выбрать и красный вариант, не переплачивая: цена устройства остаётся на уровне 9 999 рупий (около 120 долларов).

Смартфон оснащён 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости до 670 нит. За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 6400, дополненный 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенного хранилища. Также предусмотрено ещё 4 ГБ виртуальной оперативной памяти для повышения эффективности многозадачности.

Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором и светодиодной вспышкой, а фронтальная камера имеет разрешение 5 МП. Среди дополнительных особенностей — защита корпуса по стандарту IP64 от пыли и брызг, встроенные AI-функции вроде интеллектуального помощника для звонков и тонкий корпус толщиной 7,99 мм.



