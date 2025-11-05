Xiaomi выпустила новый умный дверной замок Smart Door Lock M40 Pro — премиальное решение для «умных» домов. Устройство уже доступно для предзаказа по сниженной цене около 453 долларов.

M40 Pro сочетает несколько технологий биометрической идентификации: сканирование вен ладони, 3D-распознавание лица со структурированным светом и сканер отпечатков пальцев. Система сканирования ладони использует инфракрасное излучение для считывания подкожных рисунков, обеспечивая бесконтактный и безопасный доступ. Распознавание лица соответствует финансовым стандартам безопасности BCTC и оснащено системой определения «живого» лица, а сканер отпечатков обучается со временем, повышая точность.

Замок оснащён двойной панорамной камерой-глазком с основным сенсором на 3 МП (175°) и вспомогательным на 2 МП (128°), обеспечивающими обзор в 190°. Искусственный интеллект способен распознавать людей, посылки и подозрительные движения у двери. Внутри установлен 5-дюймовый HD-дисплей, на который транслируется изображение в реальном времени. Видео также можно вывести на телевизоры Xiaomi, смартфоны и даже в автомобиль Xiaomi SU7.

M40 Pro поддерживает 12 способов разблокировки, включая сканирование вен ладони, 3D-распознавание лица, отпечаток пальца, Bluetooth, NFC, пароли, удалённый доступ через Mi Home и обычные ключи. Конструкция замка усилена C-классом цилиндра с прямым креплением и датчиками, которые определяют, если дверь открыта насильно, осталась приоткрытой или не заперта.

Питание обеспечивается двумя системами: основным аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч, рассчитанным на 4,5 месяца работы, и резервными батарейками AA, которые продлевают срок службы ещё на 6 месяцев. Замок поддерживает подзарядку через порты Type-C с обеих сторон, а также может получать энергию от смартфона с функцией обратной беспроводной зарядки.





Для связи предусмотрены Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC. Замок интегрируется в экосистему HyperOS, что позволяет автоматизировать сценарии — например, включение света, кондиционера или камер наблюдения при открытии двери. Через приложение можно получать уведомления о взломе, низком заряде или изменении температуры.

Также предусмотрена поддержка WeChat для видеозвонков и голосовой связи, что делает общение с посетителями удобным и безопасным. Корпус выполнен из шлифованного металла, а эргономичный дизайн обеспечивает сочетание прочности и комфорта.

Помимо замка, Xiaomi недавно представила стерилизатор премиум-класса стоимостью менее 150 долларов и умную ванночку для ног с функцией нагрева, массажа, стерилизации и складного хранения.