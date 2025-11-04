Apple начала распространение обновления iOS 26.1 для всех совместимых моделей iPhone. Одновременно стали доступны iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1 и tvOS 26.1.

Главным нововведением iOS 26.1 стал переключатель Liquid Glass, позволяющий выбрать между прозрачным и тонированным интерфейсом. Также появилась возможность отключить запуск камеры с экрана блокировки свайпом вправо.

Обновление включает улучшения для Apple Music, Local Capture, FaceTime Audio, будильников и Apple Intelligence. Компания утверждает, что качество звука в звонках FaceTime стало заметно выше.

Кроме того, функция Live Translation для AirPods теперь поддерживает китайский, итальянский, японский и корейский языки. В приложении Фитнес появилась возможность вручную добавлять тренировки.

С выходом iPadOS 26.1 пользователи получили новую функцию многозадачности Slide Over и приложение Apple Vision Pro. В macOS Tahoe 26.1 улучшен дизайн и безопасность, а функция Image Playground теперь поддерживает сторонние модели генерации изображений.





Все обновления также содержат исправления ошибок и улучшения безопасности, направленные на повышение стабильности систем.