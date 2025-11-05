В прошлом месяце OpenAI представила своё приложение для генерации видео Sora на iOS, а теперь компания выпустила его и для пользователей Android.

Приложение уже доступно для загрузки в магазине Google Play. Опробовать его могут пользователи из Канады, Южной Кореи, Японии, Тайваня, Таиланда, Вьетнама и США.

Sora позволяет создавать видеоролики по текстовым запросам и изображениям. Кроме того, приложение поддерживает совместную работу, предлагает различные стили видео, даёт возможность редактировать и перерабатывать чужие проекты, а также включает функции для обмена контентом и поиска идей в сообществе.

Ранее OpenAI также объявила, что пользователи из ряда регионов теперь могут получить доступ к Sora без приглашений, начав создавать видео сразу после установки приложения.