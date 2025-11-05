После презентации Dolby Vision 2 в сентябре компания Samsung представила собственные улучшения в области качества изображения. Являясь одним из ключевых участников консорциума, стоящего за стандартами HDR10 и HDR10+, Samsung объявила о разработке новой версии под названием HDR10+ Advanced. Платформа Amazon Prime Video уже подтвердила поддержку этого формата, как только он станет доступен.

Как сообщает Forbes, в рамках HDR10+ Advanced разрабатывается шесть ключевых улучшений. Новый стандарт получит увеличенный диапазон яркости, опции тонального отображения и обработки изображения в зависимости от жанра, интеллектуальные функции сглаживания движения, специальный режим для облачного гейминга, большее количество зон для локального тонального отображения, а также более точную и продвинутую цветопередачу.

Ожидается, что HDR10+ Advanced дебютирует вместе с линейкой телевизоров Samsung 2026 года. Вероятно, первые подробности компания раскроет на выставке CES 2026 в январе, где традиционно представляются новые модели телевизоров.

Кроме того, Samsung совместно с Google работает над новым аудиостандартом под названием Eclipsa Audio, который должен стать аналогом Dolby Atmos. Однако после краткого анонса на CES 2025 подробностей о проекте пока почти не появлялось.