Peugeot официально показала свой новый концепт-кар — Peugeot Polygon Concept. Этот автомобиль задаёт направление будущего дизайна марки, основанного на острых линиях, «кошачьей» пластике форм и акценте на эмоции и инновации.

В салоне Polygon Concept дебютирует полностью переработанное внутреннее пространство, построенное вокруг системы Hypersquare Steering Control — революционного управления по технологии steer-by-wire, которое полностью заменяет традиционный руль. По словам Peugeot, Hypersquare станет «центром будущего опыта вождения», сочетая цифровую точность и интуитивное управление.

Полная премьера концепта состоится 12 ноября на официальном YouTube-канале Peugeot. Компания обещает, что это событие продемонстрирует Polygon Concept «во всей красе», показав не только дизайн, но и технологическое видение бренда на ближайшие годы.

Перед глобальным дебютом Peugeot предложила поклонникам необычный способ познакомиться с новинкой — внутри игры Fortnite. В сотрудничестве с Gameloft компания создала виртуальный остров под названием Peugeot Polygon City, вдохновлённый дизайном Hypersquare.

Остров станет доступен 10 ноября в 10:11 утра, позволяя игрокам и фанатам исследовать мир концепта до его официального показа. Polygon City отражает форму управляющего блока Hypersquare и служит интерактивным воплощением философии автомобиля, объединяющей гейминг, дизайн и футуристическую мобильность.



