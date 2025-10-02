Появление персонажей из популярных фильмов, сериалов или комиксов в Fortnite обычно является верным признаком того, что они стали всеобщими любимцами. Неудивительно, что героини анимационного фильма «Кейпоп — охотницы на демонов» скоро появятся в многопользовательском шутере Epic Games.

Epic Games представил трейлер, анонсирующий скорое появление звездного трио. Помимо скинов персонажей для королевской битвы, появится временный режим Demon Rush — рескин классического Horde Mode, в котором команда HUNTR/X сражается с волнами демонов. Мероприятие с участием певиц начнется сегодня, 2 октября.

Другие интересные новости: по словам инсайдера HYPEX, в ноябре Fortnite ждет сотрудничество с «Симпсонами». Утверждается, что карта шестой главы будет заменена на Спрингфилд. Стоит отметить, что недавно Disney анонсировал выход фильма «Симпсоны в кино 2», что делает этот слух вполне вероятным.