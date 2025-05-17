Компания Epic Games обратилась в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии с просьбой принудить Apple провести своевременную проверку и одобрить заявку на возвращение игры Fortnite в App Store, если она соответствует требованиям.

Недавно Epic обвинила Apple в блокировании возвращения Fortnite как в США, так и в Европейском союзе. После победы в судебном деле против Apple, которая постановила, что компания должна прекратить взимать комиссию с покупок, сделанных вне App Store, и разрешить внешние платежные ссылки внутри приложений, Epic подала заявку на одобрение своего приложения.

Однако после заявления Epic о блокировке возвращения Fortnite в App Store, Apple направила разработчику видеоигр письмо, в котором заявила, что не будет предпринимать никаких действий по заявке Epic «до тех пор, пока Девятый округ не вынесет решение по ожидающему рассмотрения запросу о частичной отсрочке нового запрета». Также Apple приказала Epic повторно подать приложение для европейского рынка отдельно от заявки в США.

Apple подала апелляцию на решение суда о прекращении взимания комиссий за платежи вне App Store. В дополнение она подала экстренное ходатайство о приостановке действия этого постановления, утверждая, что его исполнение может стоить компании «значительных сумм ежегодно».

В ответ на это Epic заявила, что предложение Apple представить две разные версии Fortnite для разных рынков нарушает собственные правила компании, запрещающие разработчикам предоставлять несколько версий одного и того же приложения. «Это не тот стандарт, которого Apple требует от других разработчиков, и это мешает нам выпускать обновления для ЕС и США», — отметила компания.

Epic также подчеркнула, что их заявление не нарушает никаких правил. В своем комментарии разработчик заявил, что отказ Apple является «явным ответом против Epic за то, что она оспорила антиконкурентное поведение Apple и разоблачила ее ложь в суде», что привело к судебному запрету и постановлению о неуважении к суду.

Вчера днем Apple нарушила недельное молчание относительно статуса рассмотрения заявки Epic на возвращение Fortnite. Компания направила письмо с уведомлением о том, что они не будут предпринимать никаких действий по обработке заявки до тех пор, пока суд Девятого округа не вынесет решение по частичной приостановке запрета. Epic считает это нарушением судебного запрета и уже подала соответствующую жалобу.