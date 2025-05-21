После того как в 2020 году игру Epic Games — Fortnite — удалили из App Store Apple, она наконец-то вернулась. Однако, важно помнить, что пока она вновь доступна только на территории США. Пока…

Возвращение Fortnite знаменует собой окончание почти пятилетнего запрета, вызванного внедрением Epic Games системы прямых платежей в обход комиссии Apple за покупку приложений, что нарушало правила App Store.

Спасибо всем, кто с самого начала поддерживал усилия по открытию мобильной конкуренции и #FreeFortnite. И спасибо всем тем, кто сначала встал на сторону Apple, а затем перешел на сторону победителей, поддерживая права разработчиков приложений и права потребителей. Основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини

Epic Games вела борьбу в судах, чтобы вернуть популярную игру в App Store. В конце прошлого месяца она одержала большую победу, когда решение американского суда заставило яблочного гиганта разрешить приложениям включать внешние платежные ссылки без взимания комиссии за транзакции. А после того, как Epic Games подала заявку на включение Fortnite в американский App Store, Apple наконец одобрила ее, хотя и не без дополнительных юридических проблем и задержек, возникших на прошлой неделе.

Но, если игра появилось в американском регионе, это не значит, что Apple позволит ей сразу же появится в магазине и в других регионах.

История о Fortnite стала, по сути, настоящей битвой за власть на цифровом рынке, которая пролила свет на борьбу между разработчиками приложений и владельцами платформ в вопросах контроля, конкуренции и права предлагать альтернативные варианты оплаты за пределами замкнутых экосистем.