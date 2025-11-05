Размещение искусственного интеллекта в космосе звучит как сюжет фантастического фильма, но именно над этим задумалась Google в рамках проекта Suncatcher. Компания изучает возможность переноса энергоемких дата-центров на орбиту, где они смогут работать на солнечной энергии. Это позволит обеспечить их чистым и практически неограниченным источником питания, доступным круглосуточно, и снизить вредное воздействие на окружающую среду, связанное с работой наземных центров обработки данных.

Проект Suncatcher предполагает установку чипов Google для обработки задач искусственного интеллекта, Tensor Processing Units (TPU), на спутниках с солнечными панелями. По словам старшего директора компании Трэвиса Билса, в будущем космос может стать лучшим местом для масштабирования ИИ-вычислений. На орбите солнечные панели способны производить в восемь раз больше энергии, чем на Земле, и обеспечивать практически непрерывное питание, что снижает потребность в аккумуляторах.

Однако реализация проекта связана с рядом сложностей. Высокий уровень радиации в космосе может повредить электронные компоненты, но Google заявляет, что современные TPU прошли испытания на радиационную устойчивость и смогут работать в течение пяти лет без серьезных повреждений.

Другой вызов связан с необходимостью передачи данных на высокой скорости. Для работы таких систем потребуется связь с пропускной способностью десятков терабит в секунду и минимальной задержкой. Это трудно осуществить в космосе, поскольку передача данных на большие расстояния требует значительно больше энергии. Google рассматривает вариант размещения спутников на небольшой дистанции друг от друга — в пределах нескольких километров. Такое решение может не только повысить скорость обмена данными, но и уменьшить затраты на поддержание орбиты.

Ключевым фактором остается стоимость. На первый взгляд, запуск чипов в космос кажется крайне дорогим, однако расчеты Google показывают, что к середине 2030-х годов подобный подход может стать сопоставимым по эффективности и затратам с традиционными дата-центрами на Земле.





Пока проект находится на стадии исследований, но компания уже планирует провести первые испытания. Совместно с компанией Planet Google намерена запустить два экспериментальных спутника в 2027 году. Эта миссия позволит протестировать работу TPU в космосе и проверить возможность выполнения распределенных задач машинного обучения с помощью оптических межспутниковых каналов связи.