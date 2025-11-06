Spotify представила новую функцию под названием «Listening Stats», которая позволяет пользователям отслеживать свою активность в приложении и получать еженедельные отчёты о прослушивании музыки и подкастов.

Функция уже начала распространяться среди пользователей бесплатной и платной версии сервиса. «Listening Stats» отображается в боковом меню и представляет собой мини-версию популярной ежегодной функции «Wrapped». Пользователи смогут видеть, сколько времени они провели в приложении, каких исполнителей слушали чаще всего, а также получать еженедельное «особое событие» — персонализированное выделение недели.

По данным Spotify, функция доступна более чем в 60 странах и показывает любимых исполнителей и треки за последние четыре недели. Кроме того, приложение предлагает автоматически сгенерированные плейлисты, основанные на предпочтениях пользователя, а также подборку новых композиций, которые могут ему понравиться.

Каждую неделю в «Listening Stats» появляется индивидуальное выделение — будь то музыкальное открытие, достижение определённого рубежа или «момент фаната». Все данные можно будет легко поделиться в социальных сетях или через мессенджеры, как и в случае с ежегодным «Spotify Wrapped».

Чтобы открыть «Listening Stats», нужно перейти в профиль и выбрать соответствующий раздел. Функция уже доступна на устройствах под управлением Android и iOS, но может активироваться у пользователей постепенно.



