Oppo пересмотрела камерную систему флагмана Find X9 Ultra. По данным инсайдера Digital Chat Station, смартфон оснастят двумя 200-мегапиксельными модулями вместо ранее заявленной конфигурации с одной 200-Мп и двумя 50-Мп камерами.

Ранее сообщалось, что только Vivo X300 Ultra будет иметь две 200-мегапиксельные камеры. Новая утечка опровергает эту информацию: Oppo изменила спецификации Find X9 Ultra, добавив в систему вторую 200-мегапиксельную камеру.

Обновлённая камерная система

По данным Digital Chat Station, основная камера Find X9 Ultra построена на 200-мегапиксельном сенсоре сверхбольшого размера. Производитель утверждает, что светосила превосходит показатели текущих однодюймовых датчиков. Oppo сосредоточилась на эффективности площади сенсора и оптике для улучшения съёмки в сложных условиях освещения.

В смартфон встроят две перископические камеры. Первая — 200-мегапиксельный среднедиапазонный перископ для качественного зума без потерь на умеренных фокусных расстояниях. Вторая — перископ сверхдальнего действия с 10-кратным оптическим зумом на базе 50-мегапиксельного сенсора. Если информация подтвердится, Find X9 Ultra станет единственным смартфоном с нативным 10-кратным оптическим зумом на таком уровне. Система позволит снимать удалённые объекты и крупные планы без сильной цифровой обрезки.

Более ранние сообщения указывали на стандартную комплектацию: 200-мегапиксельная основная камера Sony IMX09E с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и два 50-мегапиксельных перископа. Новые данные говорят о существенном пересмотре аппаратной части. Oppo делает ставку на нативные фокусные расстояния до 230 мм с высококачественным расширением до 460 мм. Подход должен обеспечить стабильное качество на широком угле, среднем телефото и экстремальном зуме.





Остальные характеристики

Find X9 Ultra получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Среди других ожидаемых функций — ультразвуковой сканер отпечатков под экраном, операционная система ColorOS 16 на базе Android 16 и батарея ёмкостью свыше 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт. Запуск запланирован на первый квартал 2026 года в Китае.