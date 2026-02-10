Компания Oppo официально представила новый смартфон серии K — Oppo K14x. Модель стала преемником прошлогоднего K13x и, как и предшественник, построена на чипсете MediaTek Dimensity 6300. Устройство получило крупный 6,75-дюймовый дисплей и ориентировано на бюджетный сегмент с поддержкой 5G.

Oppo K14x оснащён LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением HD+. Заявленная пиковая яркость достигает 1125 нит, что должно обеспечить неплохую читаемость на улице. В основе смартфона лежит Dimensity 6300, который работает в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенного накопителя стандарта UFS 2.2. Объём памяти можно увеличить с помощью карты microSD.

Камеры представлены двойным модулем на задней панели: основной сенсор на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Смартфон поддерживает запись видео в разрешении 1080p с частотой до 60 кадров в секунду. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, а также реверсивной проводной зарядки. Из коробки устройство работает под управлением ColorOS 15.

Среди других характеристик — сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, защита от пыли и брызг по стандарту IP64, Bluetooth 5.4 с поддержкой LE, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi 5 и разъём для наушников 3,5 мм.





Oppo K14x доступен в цветах Icy Blue и Prism Violet. Цена версии с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти составляет 165 долларов, а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителя оценён в 185 долларов.