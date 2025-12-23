В сети появилась новая утечка о серии смартфонов Honor Win, которая раскрывает детали одной из наименее обсуждаемых сторон линейки. Хотя эти устройства в первую очередь позиционируются как ориентированные на максимальную производительность, свежая информация показывает, что Honor не обошла вниманием и фотовозможности, намекая на более сбалансированный флагманский подход.

По данным инсайдера Bald Panda, оба смартфона — Honor Win и Win RT — будут оснащены фронтальной камерой на 50 мегапикселей для селфи и видеозвонков. На задней панели Win RT разместится двойная камера с основным 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-700 и 12-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем.

Honor Win, в свою очередь, получит тройную камеру. К тем же основному и ультраширокоугольному модулям добавится 50-мегапиксельный телеобъектив Sony IMX856 с 3-кратным оптическим зумом. Такая конфигурация говорит о том, что компания стремится обеспечить достойное качество съёмки даже в устройствах, ориентированных прежде всего на мощность.

Помимо камер, утечка раскрывает и другие общие особенности линейки. Смартфоны получат ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, стереодинамики с комбинацией модулей 1216 и 0809H, а также поддержку высокочастотного ШИМ-затемнения на 5920 Гц. Ширина корпуса составит около 76,6 мм, что указывает на крупный и иммерсивный форм-фактор.

Ранее сообщалось, что Honor Win будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, а Win RT — на Snapdragon 8 Elite. Оба смартфона оснастят 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 185 Гц и тонкими рамками толщиной около 1,4 мм. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт по кабелю и 80 Вт по воздуху. Версия Win RT сохранит ту же батарею и проводную зарядку на 100 Вт, но лишится беспроводной зарядки ради снижения стоимости. Также оба устройства получат встроенный вентилятор охлаждения.





Honor официально подтвердила, что серия Win будет представлена в Китае 26 декабря. Информации о глобальном запуске пока нет.