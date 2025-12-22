Samsung выпустила беспроводной вертикальный пылесос Jet Fit массой 1,96 кг с мощностью всасывания 180 Вт. Модель поступит в продажу в Южной Корее 23 декабря 2025 года по цене от 699 000 до 799 000 вон.

После февральского анонса самого мощного беспроводного вертикального пылесоса Samsung представила новую модель Jet Fit. Производитель называет её самой лёгкой и компактной в своей линейке. Полная масса устройства с мотором, щёткой, пылесборником, трубой и ручкой составляет 1,96 кг. Без трубы и щётки вес снижается до 1,18 кг.

Цифровой инверторный мотор обеспечивает мощность всасывания 180 Вт. По данным Samsung, конструкция двигателя запатентована, его масса — 115 г. Пылесос работает от тонкой батареи, обеспечивающей до 50 минут автономной работы на одном заряде. Боковые светодиодные индикаторы помогают видеть затемнённые участки.

Конструкция и функции

В комплект входит насадка Active Slim Brush тонкого облегчённого исполнения. Она предназначена для уборки углов и труднодоступных мест, увеличивая площадь контакта с полом. Система Double Action Cleaning поднимает и захватывает пыль и грязь, зубчатый скребок сокращает запутывание волос.

На рукоятке расположен ЖК-дисплей, отображающий статус работы, режим, текущую мощность всасывания и оставшийся заряд в минутах использования. Экран также показывает необходимость обслуживания.





Samsung добавила функции энергосбережения. Пылесос останавливается и переходит в режим ожидания, если датчики фиксируют паузу в уборке или прислонение корпуса к стене. При обнаружении движения в течение минуты устройство возобновляет работу. Если активность отсутствует дольше минуты, пылесос отключается.

Jet Fit будет демонстрироваться на стенде Samsung на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе.

Модель поступит в продажу в Южной Корее 23 декабря в цветах Satin Black и Satin Grey. Стоимость варьируется от 699 000 вон (около 474 долларов) до 799 000 вон (около 541 доллара) в зависимости от комплектации. Покупатели предпродажного периода с 23 по 31 декабря 2025 года получат дополнительные бонусные баллы и подписочные привилегии.