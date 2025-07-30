После блокировки Speedtest в России пользователи ищут надёжные сервисы для измерения скорости интернета. Мы собрали 5 лучших альтернатив, которые точно работают и подходят для проверки соединения в российских реалиях.

Яндекс Интернетометр

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Один из самых популярных российских сервисов. Мгновенно измеряет входящую и исходящую скорость интернета, показывает IP-адрес, регион и браузер.

Преимущества: удобный интерфейс, высокая точность, возможность поделиться результатом.

Недостатки: нет пинга и выбора сервера.

Сайт: yandex.ru/internet

2IP.ru

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Функциональный сервис с расширенными возможностями. Поддерживает выбор серверов, показывает пинг, jitter, потери, хранит историю замеров.



Преимущества: подробная аналитика, карта серверов, отзывы о провайдерах.

Недостатки: ограничение при частом использовании.

Сайт: 2ip.ru

Линкметр

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Отечественный аналог Speedtest с понятным интерфейсом, созданный компанией МТС. Измеряет скорость загрузки и отдачи, пинг, даёт выбрать ближайший сервер.



Преимущества: быстрая работа, нет рекламы, поддержка тёмной темы.

Недостатки: возможны кратковременные подвисания.

Сайт: linkmetr.ru

ПроСеть

Приложение Роскомнадзора для Android. Позволяет измерить скорость интернета, пинг, трассировку маршрутов, а также проверяет блокировки сайтов.



Преимущества: расширенные возможности диагностики, точные замеры.

Недостатки: доступно только в RuStore, нет iOS-версии и веб-интерфейса.

RuStore: скачать приложение

Мегабитус



Сервис информационно-аналитического агентства Telecom Daily с мобильными приложениями и веб-версией. Показывает скорость, задержку, потери пакетов, строит карту качества связи по регионам.





Преимущества: аналитика по регионам, без рекламы, история замеров.

Недостатки: нельзя вручную выбрать сервер.

Сайт: megabitus.com

Как проверить скорость интернета в России без Speedtest?

Используйте один из этих сервисов. Все они работают стабильно, не требуют VPN и дают точные результаты. Выбирайте подходящий под себя — для браузера, телефона или с расширенной аналитикой.