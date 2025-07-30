После блокировки Speedtest в России пользователи ищут надёжные сервисы для измерения скорости интернета. Мы собрали 5 лучших альтернатив, которые точно работают и подходят для проверки соединения в российских реалиях.
Яндекс Интернетометр
Один из самых популярных российских сервисов. Мгновенно измеряет входящую и исходящую скорость интернета, показывает IP-адрес, регион и браузер.
- Преимущества: удобный интерфейс, высокая точность, возможность поделиться результатом.
- Недостатки: нет пинга и выбора сервера.
- Сайт: yandex.ru/internet
2IP.ru
Функциональный сервис с расширенными возможностями. Поддерживает выбор серверов, показывает пинг, jitter, потери, хранит историю замеров.
- Преимущества: подробная аналитика, карта серверов, отзывы о провайдерах.
- Недостатки: ограничение при частом использовании.
- Сайт: 2ip.ru
Линкметр
Отечественный аналог Speedtest с понятным интерфейсом, созданный компанией МТС. Измеряет скорость загрузки и отдачи, пинг, даёт выбрать ближайший сервер.
- Преимущества: быстрая работа, нет рекламы, поддержка тёмной темы.
- Недостатки: возможны кратковременные подвисания.
- Сайт: linkmetr.ru
ПроСеть
Приложение Роскомнадзора для Android. Позволяет измерить скорость интернета, пинг, трассировку маршрутов, а также проверяет блокировки сайтов.
- Преимущества: расширенные возможности диагностики, точные замеры.
- Недостатки: доступно только в RuStore, нет iOS-версии и веб-интерфейса.
- RuStore: скачать приложение
Мегабитус
Сервис информационно-аналитического агентства Telecom Daily с мобильными приложениями и веб-версией. Показывает скорость, задержку, потери пакетов, строит карту качества связи по регионам.
- Преимущества: аналитика по регионам, без рекламы, история замеров.
- Недостатки: нельзя вручную выбрать сервер.
- Сайт: megabitus.com
Как проверить скорость интернета в России без Speedtest?
Используйте один из этих сервисов. Все они работают стабильно, не требуют VPN и дают точные результаты. Выбирайте подходящий под себя — для браузера, телефона или с расширенной аналитикой.