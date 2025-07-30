speedtest app iphone
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После блокировки Speedtest в России пользователи ищут надёжные сервисы для измерения скорости интернета. Мы собрали 5 лучших альтернатив, которые точно работают и подходят для проверки соединения в российских реалиях.

Содержание
1. Яндекс Интернетометр
2. 2IP.ru
3. Линкметр
4. ПроСеть
5. Мегабитус
6. Как проверить скорость интернета в России без Speedtest?

Яндекс Интернетометр

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Один из самых популярных российских сервисов. Мгновенно измеряет входящую и исходящую скорость интернета, показывает IP-адрес, регион и браузер.

  • Преимущества: удобный интерфейс, высокая точность, возможность поделиться результатом.
  • Недостатки: нет пинга и выбора сервера.
  • Сайт: yandex.ru/internet

2IP.ru

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Функциональный сервис с расширенными возможностями. Поддерживает выбор серверов, показывает пинг, jitter, потери, хранит историю замеров.

  • Преимущества: подробная аналитика, карта серверов, отзывы о провайдерах.
  • Недостатки: ограничение при частом использовании.
  • Сайт: 2ip.ru

Линкметр

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Отечественный аналог Speedtest с понятным интерфейсом, созданный компанией МТС. Измеряет скорость загрузки и отдачи, пинг, даёт выбрать ближайший сервер.

  • Преимущества: быстрая работа, нет рекламы, поддержка тёмной темы.
  • Недостатки: возможны кратковременные подвисания.
  • Сайт: linkmetr.ru

ПроСеть

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Приложение Роскомнадзора для Android. Позволяет измерить скорость интернета, пинг, трассировку маршрутов, а также проверяет блокировки сайтов.

  • Преимущества: расширенные возможности диагностики, точные замеры.
  • Недостатки: доступно только в RuStore, нет iOS-версии и веб-интерфейса.
  • RuStore: скачать приложение

Мегабитус

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Сервис информационно-аналитического агентства Telecom Daily с мобильными приложениями и веб-версией. Показывает скорость, задержку, потери пакетов, строит карту качества связи по регионам.


  • Преимущества: аналитика по регионам, без рекламы, история замеров.
  • Недостатки: нельзя вручную выбрать сервер.
  • Сайт: megabitus.com

Как проверить скорость интернета в России без Speedtest?

Используйте один из этих сервисов. Все они работают стабильно, не требуют VPN и дают точные результаты. Выбирайте подходящий под себя — для браузера, телефона или с расширенной аналитикой.

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