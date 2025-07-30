Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Speedtest, принадлежащему американской компании Ookla. Ведомство объяснило решение выявленными угрозами для устойчивости работы сетей связи общего пользования и безопасности российского сегмента интернета.

Ведомство советует переходить на российские аналоги

В официальном комментарии регулятор рекомендовал использовать «доверенные российские сервисы» для проверки скорости и качества интернет-соединения. Speedtest ранее был одним из самых популярных инструментов для замера интернет-подключения в России.

Сайт сервиса позволяет пользователям тестировать скорость загрузки, отдачи и задержку соединения. Компания Ookla называет себя лидером в области интернет-аналитики и сотрудничает с операторами и провайдерами по всему миру.

Подозрения в сотрудничестве с иностранными спецслужбами

Ранее, в октябре 2024 года, «Известия» сообщали о поддержке инициативы Международной академии связи (МАС) со стороны ФСБ и Госдумы. МАС предложила запретить использование Speedtest российскими операторами связи.

Президент академии Анастасия Оситис заявила, что сервис Ookla может быть связан с иностранными спецслужбами и способен участвовать в мониторинге сетевой инфраструктуры. Академик МАС Сергей Мельник в свою очередь предположил, что полноценная блокировка сервиса затруднена технически, но предложил удалить программное обеспечение Ookla с систем операторов связи.