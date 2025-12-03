Samsung может работать над совершенно новым семейством сенсоров для камер. Компания подала заявку на регистрацию товарного знака Samsung DeepPix, что указывает на возможный отход от привычного бренда ISOCELL. Если это так, нас могут ждать более серьёзные изменения в аппаратной части камер, которую Samsung использует уже несколько поколений подряд.

Согласно недавним данным, Samsung подала заявки на торговую марку DeepPix в Аргентине, Европе и США. В документации DeepPix описан как CMOS-сенсор изображения, что фактически подтверждает — речь идёт о «железе», а не о программной функции.

На данный момент Samsung выпускает 36 различных сенсоров ISOCELL. Несмотря на то что флагманские смартфоны компании демонстрируют высокое качество съёмки, Samsung действительно использует одни и те же сенсоры в нескольких поколениях устройств. Если под брендом DeepPix появится новая архитектура, это может стать попыткой Samsung вырваться из технологического застоя.

Ситуация осложняется усиливающейся конкуренцией. Sony недавно представила LYT-901 — крупный 1/1.12-дюймовый сенсор с разрешением 200 МП и продвинутой технологией группировки пикселей QQBC. OmniVision анонсировала 1/1.1-дюймовый 200-МП сенсор OVB0D с высоким динамическим диапазоном в 108 дБ. Ожидается, что Vivo, Oppo и Xiaomi начнут использовать эти сенсоры уже в 2026 году.

Тем временем Samsung, по слухам, продолжит устанавливать тот же 1/1.3-дюймовый сенсор ISOCELL в Galaxy S26 Ultra — решение, которое, как утверждается, принято руководством ради снижения расходов и поддержания прибыли. Но с учётом быстрых шагов конкурентов Samsung необходимо смотреть вперёд, чтобы не отстать.





Пока рано говорить, что именно представляет собой DeepPix. Заявки подтверждают только регистрацию названия сенсора, но не раскрывают технических подробностей. Также неизвестно, в каких устройствах он появится — смартфонах, планшетах, ноутбуках или чем-то ещё. Samsung нередко регистрирует новые бренды задолго до релиза продуктов, поэтому до реального появления DeepPix может пройти год или два.

На данный момент DeepPix выглядит как первый серьёзный намёк на то, что Samsung готовится выйти за пределы текущих возможностей своих камер.