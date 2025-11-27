Sony официально анонсировала мобильный сенсор LYT-901 — первое 200-мегапиксельное решение компании для смартфонов, ориентированное на будущие флагманы.

Sony раскрыла характеристики нового сенсора LYT-901, который ранее фигурировал под кодовым названием IMX09E. Новинка станет прямым конкурентом 200-Мп платформ Samsung и предназначена для top-end устройств. Это первый сенсор Sony такого разрешения, созданный именно для мобильных камер.

Основные характеристики Sony LYT-901

LYT-901 построен на крупной матрице 1/1,12 дюйма с пикселями 0,7 мкм и итоговым разрешением 200 Мп. Сенсор использует расширенную Quad-Quad Bayer-структуру, а преобразование в итоговый 2×2 Bayer обеспечивает аппаратный модуль Remosaic.

В схему ремозаики Sony интегрировала элементы ИИ, что снижает потери при переводе данных и облегчает обработку для мобильных чипсетов. Сенсор оснащён 12-битным трактом A/D с Fine 12-bit ADC для более чистых чтений и точной градации.

HDR-обработка комбинирует Dual Conversion Gain HDR с Hybrid Frame-HDR, где дополнительно используется очень короткий микросекундный кадр. Это помогает удерживать детали в ярких участках и уменьшать артефакты при съёмке динамичных сцен. Заявленный динамический диапазон превышает 100 дБ (около 17 ступеней экспозиции).

Сенсор поддерживает аппаратный 2× зум и 4× sensor-in-zoom для фото и видео. На уровне 4× устройства могут получать поток, напоминающий работу виртуального телевика без использования отдельного оптического модуля.





LYT-901 — единственный на данный момент сенсор, который обеспечивает 4× hardware zoom и запись 4K 30 fps, а также 4K 120 fps в бининговых конфигурациях. Доступны профили 50 Мп (2×2) и 12,5 Мп (4×4), что улучшает результаты при ночной съёмке и высоком зуме. Сенсор ориентирован на сцены с большой дистанцией — концерты, события и арены, где удалённые кадры встречаются чаще всего.

Первые смартфоны с Sony LYT-901

Ожидается, что дебют LYT-901 состоится в моделях ультра-класса. По текущим данным, Oppo Find X9 Ultra получит новинку в марте 2026 года. Сенсор также может появиться во Vivo X300 Ultra, премьера которого ожидается во втором квартале 2026 года.