Bowers & Wilkins выпустила специальную версию своих беспроводных наушников — Px8 S2 McLaren Edition, созданную в сотрудничестве с McLaren Automotive и командой McLaren в Формуле-1. Модель получила фирменный оттенок McLaren Papaya с акцентами в цвете Anthracite Grey, а также элементы дизайна Speedmark на оголовье и чашках. Логотипы оформлены с алмазной огранкой, а оголовье и амбушюры выполнены из мягкой наппы с эффектом памяти.

Как подчёркивает производитель, новая версия ориентирована на улучшенное звучание и дизайн, отражающий стиль McLaren. Наушники используют фирменную технологию активного шумоподавления Bowers & Wilkins, которая блокирует внешние звуки, не влияя на качество музыки. Px8 S2 McLaren Edition стали третьим продуктом в рамках партнёрства компаний и получили улучшения по сравнению с базовой моделью Px8 S2.

За звук отвечают обновлённые 40-мм динамические драйверы Carbon Cone с переработанными шасси, звуковой катушкой, подвесом и магнитом, что обеспечивает более высокий уровень детализации. Драйверы наклонены в сторону ушей, чтобы сохранять одинаковое расстояние до поверхности диффузора и улучшать объём сцены и точность стереопозиционирования. Модель поддерживает aptX Adaptive 24/96, aptX Lossless и фирменный DSP Bowers & Wilkins, позволяя передавать 24-битный звук с частотой 96 кГц.

Управление доступно через приложение Bowers & Wilkins Music, где можно настроить уровни шумоподавления, режим прозрачности, чувствительность датчика ношения, кнопку Quick Action и просмотреть заряд аккумулятора. Также доступен пятиполосный эквалайзер с возможностью сохранения пресетов. Время автономной работы заявлено на уровне 30 часов, а быстрая 15-минутная зарядка обеспечивает до семи часов воспроизведения.

Px8 S2 McLaren Edition поступят в продажу 19 ноября. Как отметил президент Sound United в составе HARMAN Лайл Смит, выпуск подчеркивает долговременное партнёрство между компаниями.





Стоимость наушников составит $899.