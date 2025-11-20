У Poco F8 Ultra появились полные характеристики и изображения. Смартфон представят 26 ноября, а утечка показывает, что модель делает упор на производительность и прочность корпуса.

Серия Poco F8 сменит глобальные Poco F7 Pro и F7 Ultra до конца 2025 года. Судя по данным, F8 Pro построен на Snapdragon 8 Elite, а F8 Ultra получил новый Snapdragon 8 Elite Gen 5. Подробный лист характеристик опубликовал инсайдер Судханшу Амбхоре.

Производительность и конструкция

По данным Амбхоре, Xiaomi усилила корпус Ultra. Смартфон лучше выдержал европейские тесты падений по сравнению с Pro. Это редкий акцент в маркетинге, но важный фактор для пользователей, которые часто сталкиваются с разбитыми экранами.

Аккумулятор и охлаждение

В основе — 6500 мА·ч вместо 7560 мА·ч у Redmi K90 Pro Max. Поддерживается проводная зарядка 100 Вт и беспроводная 50 Вт. По оценкам инсайдера, автономность Ultra может быть на 4,5 часа выше, чем у Pro в стандартных тестах. При этом модель тяжелее K90 Pro Max, что может говорить об усиленном охлаждении или укреплённой рамке.

Камеры

Камеры совпадают с Redmi K90 Pro Max: три 50-мегапиксельных модуля — основной, сверхширокий и телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением.





Дата презентации

Анонс Poco F8 Ultra состоится 26 ноября. Тогда станет понятно, насколько точны утечки и как Xiaomi оптимизировала HyperOS для новой модели.