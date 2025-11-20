Google начала развёртывание Gemini 3 Pro в приложениях для Android и iOS, а также активировала новые функции, включая Gemini Agent и расширение @SynthID.

Gemini 3 Pro, который компания называет «самой интеллектуальной моделью», появился на сайте gemini.google.com днём ранее. В веб-версии модель выбирают из двух режимов: «Fast» для быстрых ответов и «Thinking» — для подробной проработки запросов на основе 3 Pro. Такие же названия применены в AI Mode: «Default» и «Thinking». Доступ к 3 Pro получили подписчики AI Pro и AI Ultra в США.

Gemini 3 Pro на Android и iOS

На Android и iOS Gemini 3 Pro отображается в виде компактной подписи «3 Pro», а ранее доступный вариант «2.5 Flash» остаётся на месте. В нижней панели также присутствуют обозначения «Fast» и «Thinking». Обновление распространяется серверной стороной, поэтому, чтобы увидеть изменения, достаточно принудительно перезапустить приложение. На Android обновление приходит как в стабильной, так и в бета-версии Google App.

Gemini Agent и новые инструменты

Пользователи AI Ultra получили доступ к Gemini Agent. В меню Tools появился новый пункт «Agent» с пометкой Labs. Дополнительно Google добавила новые подсказки: Stay organized, Brief me, Do tasks for me.

Параллельно компания начала распространение нового расширения/приложения @SynthID. Оно определяет, создан ли медиафайл при помощи Google AI, считывая водяной знак SynthID. Функция активирована по умолчанию в списке Connected Apps.





Обновление дизайна Gemini для iPhone

Компания расширила распространение обновлённого дизайна Gemini для iOS. Интерфейс получил новую главную страницу с вертикальным расположением карточек-подсказок. В тёмной теме теперь используется чёрный фон, а поле ввода оставлено в двухцветном оформлении. Светлая тема получила лёгкий серо-голубой оттенок.

В навигационном меню появился раздел «My Stuff», который собирает изображения, видео, отчёты и другие созданные материалы. На экране показываются три последних результата, а переход открывает полный список.