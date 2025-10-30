Вокруг первого тройного складного смартфона Samsung уже давно ходит множество слухов и ожиданий. Компания работает над этим устройством не первый год, и хотя недавно впервые показала его публике, информации о сроках выхода пока немного.

Некоторая ясность появилась после публикации финансового отчёта Samsung за третий квартал 2025 года. В документе упоминается, что «инновации в форм-факторах» ожидаются в 2026 году — вероятно, это тонкий намёк на планы компании по выпуску трижды складного устройства.

Ранее Samsung уже демонстрировала прототип такого телефона на саммите в Южной Корее. Устройство находилось за стеклом, и зрителям разрешалось только фотографировать его издалека — никакого взаимодействия с гаджетом не было.

На данный момент о характеристиках, функциях, цене или сроках появления новинки ничего не известно. Похоже, компания намеренно держит все подробности в секрете.

В своём отчёте Samsung обозначила планы на 2026 год: подразделение мобильных устройств намерено укреплять лидерство в области искусственного интеллекта и внедрять «инновации в форм-факторах», одновременно увеличивая продажи смартфонов с ИИ.





Очевидно, что обновлённые модели Galaxy Z Fold и Z Flip вряд ли можно считать чем-то революционным, ведь они выходят ежегодно. А вот появление тройного складного смартфона действительно можно назвать инновацией.

Публичный показ прототипа также говорит о том, что Samsung уверена в своём проекте и постепенно готовит рынок к его появлению. Поэтому вполне вероятно, что первый трижды складной смартфон компании действительно дебютирует уже в 2026 году.