Apple в настоящее время проводит бета-тестирование iOS 26.1 — первого крупного обновления операционной системы iOS 26. Оно не принесёт ту новую версию Siri, которую все ждали, но включает полезные новые функции и изменения интерфейса. Поскольку процесс тестирования почти завершён, выпуск iOS 26.1 может состояться уже в начале следующей недели.

Мы собрали все новые функции, которые вошли в iOS 26.1.

Переключатель прозрачности Liquid Glass

Apple добавила переключатель, позволяющий настраивать внешний вид эффекта Liquid Glass. В разделе «Настройки» → «Экран и яркость» появилось новое меню, где можно выбрать режим «Прозрачный» или «С оттенком».

Режим «Прозрачный» делает элементы интерфейса более прозрачными — это стандартный вариант Liquid Glass, при котором под кнопками, строками меню и другими элементами интерфейса виден фон. Режим «С оттенком» увеличивает непрозрачность и контраст эффекта.

Свайп камеры на экране блокировки

В разделе «Камера» в приложении «Настройки» появился параметр «Свайп для открытия камеры на экране блокировки». Если его выключить, функция, позволяющая открыть камеру свайпом влево с экрана блокировки, будет отключена.





Ранее iPhone всегда позволял открывать камеру прямо с экрана блокировки, но это действие легко активировать случайно. Кроме того, это давало возможность постороннему человеку, получившему телефон, сделать нежелательные фотографии.

Раньше не существовало способа отключить активацию камеры с экрана блокировки, не выключая приложение камеры полностью.

Тактильная отдача при звонках

В приложении «Телефон» появился переключатель, позволяющий отключить тактильную отдачу в момент соединения вызова или его завершения.

Будильники и таймеры

Будильники и таймеры, установленные в приложении «Часы», теперь имеют кнопку «Слайд для остановки» вместо прежней кнопки «Нажмите, чтобы остановить» на экране блокировки. Будильник можно отложить одним касанием, но чтобы полностью его выключить, нужно провести пальцем по экрану.

Это изменение делает случайное отключение будильника при попытке нажать «Повтор» гораздо менее вероятным.

Новые языки для Apple Intelligence

Функции Apple Intelligence теперь доступны на датском, нидерландском, норвежском, португальском (Португалия), шведском, турецком, китайском (традиционном) и вьетнамском языках.

Языки для Live Translation в AirPods

Функция Live Translation в AirPods теперь поддерживает дополнительные языки: японский, корейский, итальянский и китайский (традиционный и упрощённый).

Apple Music

В Apple Music теперь можно переключать песни свайпом по проигрывателю. Проведите пальцем по строке с названием композиции — и плеер перейдёт к следующей или предыдущей песне.

Приложение Apple TV

У приложения Apple TV появился новый, более яркий значок в стиле Liquid Glass, добавленном вместе с переименованием сервиса. Apple больше не использует название Apple TV+, теперь стриминговая платформа называется просто Apple TV — как и само приложение.

Приложение «Фитнес»

Теперь в приложении «Фитнес» на iPhone можно создавать индивидуальные тренировки. Пользователь может выбрать тип тренировки, предполагаемое количество активных калорий, уровень нагрузки, продолжительность и время начала.

Ранее возможности по созданию тренировок были более ограниченными, но в iOS 26.1 появились гибкие параметры для свободной настройки.

Приложение «Настройки»

Apple изменила выравнивание значков и текста в «Настройках». Теперь текст в заголовках разделов выровнен по левому краю, а не по центру. Это небольшое изменение, но оно заметно визуально.

Обновление затронуло разделы «Основные», «Bluetooth», «Wi-Fi», «Сотовая связь», «Персональная точка доступа», «Универсальный доступ» и другие.

Папки на домашнем экране

При открытии папки на домашнем экране её название в верхней части теперь выровнено по левому краю, как и заголовки в приложении «Настройки».

Телефон

Цифровая клавиатура в приложении «Телефон» теперь использует эффект Liquid Glass для кнопок с цифрами.

Фото

Ползунок для перемотки видео в приложении «Фото» получил обновлённый дизайн. Панель навигации также стала немного более матовой, благодаря чему её лучше видно на светлых фонах.

Интерфейс управления несколькими выбранными фотографиями немного изменился: пункты «Воспроизвести слайд-шоу», «Избранное» и «Скрыть» теперь расположены в верхней части меню.

Safari

Нижняя панель вкладок в Safari стала шире, а поля по краям уменьшились. В режиме «Снижение прозрачности» поля, наоборот, стали больше — теперь панель выглядит более сбалансированной.

Фоновые обновления безопасности

В разделе «Конфиденциальность и безопасность» в «Настройках» появился переключатель для автоматической загрузки и установки обновлений безопасности. Это переработанная версия функции Rapid Security Responses.

Настройки дисплея

Раздел «Экран и яркость» в «Настройках» теперь отображает обои в стиле iOS 26 вместо старых обоев из iOS 18.

Liquid Glass

Эффект преломления света вокруг иконок стал более мягким: цвета иконок и фона стали чуть темнее.

Обои

При установке обоев на экран блокировки подсказки вроде «Сведите, чтобы обрезать» теперь появляются лишь на мгновение и исчезают, а не отображаются постоянно.

Универсальный доступ: отображение границ

В разделе «Экран и размер текста» в настройках универсального доступа появилось новое переключение «Отображение границ». Оно добавляет рамку вокруг всех кнопок и заменяет прежний параметр «Форма кнопок».

Локальные настройки записи

Теперь можно выбрать место хранения аудио- и видеозаписей звонков в приложении «Файлы». Путь задаётся через «Настройки» → «Основные» → «Локальная запись».

Бонус: iPadOS 26.1

Многие из перечисленных изменений вошли и в iPadOS 26.1, которая также получила нововведения в области многозадачности.

Slide Over

В iPadOS 26.1 Apple вновь добавила функцию Slide Over. Она работает совместно с оконной многозадачностью iPadOS 26, позволяя держать открытыми несколько окон и при этом быстро вызывать дополнительное приложение в режиме Slide Over.

В iPadOS 26.1 одновременно можно использовать только одно приложение в Slide Over. Чтобы включить этот режим, нужно нажать на зелёную кнопку изменения размера окна и выбрать «Перейти в Slide Over».

Внешние микрофоны на iPad

Теперь можно регулировать уровень входного сигнала при использовании внешнего микрофона с iPad.

Загрузка iOS 26.1

iOS 26.1 доступна для разработчиков и участников программы публичного бета-тестирования. Если вы хотите опробовать новые функции уже сейчас, достаточно зарегистрироваться на бета-сайте Apple. Однако ждать официального релиза осталось недолго.

Совместимость

iOS 26.1 поддерживается всеми моделями iPhone, на которых работает iOS 26.

Дата выхода

Apple может выпустить iOS 26.1 в понедельник, 3 ноября, или во вторник, 4 ноября.