Компания Asus выпустила ROG GR70 — свой первый мини-игровой ПК на базе процессора AMD. Новинка сочетает в себе мощное «железо» и компактный корпус объёмом всего 3 литра, ориентированный на геймеров и создателей контента.

ROG GR70 имеет размеры 280 × 180 × 60 мм и отличается аккуратным дизайном с фронтальными портами для удобного подключения. Среди интерфейсов — два DisplayPort 2.1, два HDMI 2.1 FRL, один Thunderbolt 4 (DisplayPort 2.1), шесть USB 3.2 Gen 2 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C, аудиоразъём 3,5 мм, порт RJ45 LAN, разъём питания и слот Kensington Lock.

Устройство поддерживает Wi-Fi 7 и оснащено двумя слотами SODIMM для оперативной памяти DDR5. Для хранения данных предусмотрены два разъёма M.2 2280: один с поддержкой SSD PCIe 5.0, второй — PCIe 4.0.

В основе мини-ПК лежит процессор AMD Ryzen 9 9955HX3D, дополненный видеокартой Nvidia GeForce RTX 5070 в мобильной версии. Такое сочетание обеспечивает высокую производительность при играх, стриминге и многозадачной работе. Технология 3D V-Cache в процессоре Ryzen ускоряет доступ к данным, повышая игровую эффективность.

Продажи Asus ROG GR70 уже стартовали в Китае по цене 14 999 юаней (около 2 113 долларов США). Дата выхода и стоимость на международных рынках пока не объявлены.



