Российским мобильным операторам предписано прекратить передачу SMS и голосовых вызовов, которые подрядчики Telegram и WhatsApp* используют для подтверждения номеров при регистрации. Об этом сообщил источник из телеком-отрасли изданию «Код Дурова». Компании начали выполнять указание — и это уже влияет не только на новых, но и на существующих пользователей мессенджеров.

Требование касается сервисов, рассылающих коды авторизации. Ограничения «передачи коротких текстовых сообщений и установления голосовых соединений» направлены на то, чтобы заблокировать регистрацию новых российских пользователей Telegram и WhatsApp*.

Как это проявляется

Telegram уже частично перестал использовать SMS для входа: вместо них сервис всё чаще отправляет код на привязанный e-mail, звонит с российского номера или присылает его в уже активные сессии. Однако при создании нового аккаунта подтверждение по SMS или звонку остаётся обязательным, что создаёт трудности для россиян.

Журналисты «Кода Дурова» проверили работу авторизации на разных операторах. На номера «МегаФона» и МТС сообщения от Telegram пока приходят, а вот абоненты «Билайна» уже не получают SMS — что может указывать на начало исполнения указания. В «Билайне» и t2 от комментариев отказались, «МегаФон» и МТС на запрос не ответили.

Возможные последствия

Если запрет будет распространён на всех операторов, регистрация новых пользователей Telegram и WhatsApp* в России может стать невозможной. Уже существующие пользователи столкнутся с затруднениями при входе: для авторизации придётся использовать альтернативные методы — получение кода на e-mail или через активную сессию на другом устройстве.





30 октября «Код Дурова» также сообщил, что Telegram начал поэтапно разворачивать в России функцию отправки SMS-кодов за счёт пользователей. Неясно, станет ли она обязательной и какие бонусы могут предложить взамен.

* принадлежит Metа, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ