Проблемы с отправкой сообщений в WhatsApp зафиксированы 27 ноября. По данным «Коммерсанта» и портала «Сбой.РФ», пользователи сообщили, что мессенджер не работает ни через Wi-Fi, ни через мобильный интернет, независимо от оператора связи.

Сервис «Сбой.РФ» зарегистрировал более тысячи обращений за день. Около 29 процентов жалоб поступило из Санкт-Петербурга. Также о неполадках сообщили жители Москвы, Новосибирской и Свердловской областей и Татарстана. Пользователи отметили, что не могут войти в аккаунт, пользоваться веб-версией и отправлять медиафайлы: «Четвертый день просто не уходят видео. От слова совсем».

Масштаб и повторяемость неполадок

Портал также фиксировал проблемы с доступом к WhatsApp 25 и 26 ноября. За два дня пришло свыше трех тысяч жалоб. Обращения касались как мобильного приложения, так и версии для ПК.

Контекст

Депутат Государственной думы Антон Немкин ранее заявил, что блокировка WhatsApp в России — вопрос времени. По его словам, мессенджер работает в стране без соблюдения местного законодательства и представляет угрозу безопасности пользователей.