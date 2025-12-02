Компания Solaris пересмотрела рекомендованные розничные цены на автомобили HC, KRS и KRX. Изменения затронули версии с механической коробкой передач: стоимость выросла на суммы от 330 000 до 491 000 рублей.

Изменения для Solaris KRS

Наибольший рост стоимости пришёлся на седан Solaris KRS, являющийся локальным аналогом Kia Rio. Комплектация Comfort с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л. с. и 6-ступенчатой механической коробкой подорожала с 1 960 000 до 2 290 000 рублей, что соответствует увеличению почти на 17%.

Обновление цен для Solaris KRX

Вседорожный хэтчбек Solaris KRX (аналог Kia Rio X) также прибавил в цене. Версия Comfort с МКПП подорожала на 330 000 рублей — до 2 290 000 рублей. В комплектации Luxe AV рост составил 410 000 рублей, итоговая стоимость — 2 390 000 рублей.

Сколько теперь стоит Solaris HC

Корректировка коснулась и кроссовера Solaris HC, построенного на базе Hyundai Creta. Комплектации Prime и Classic с 1,6-литровым двигателем и МКПП выросли в цене на 411 000 и 491 000 рублей соответственно. Теперь Prime стоит 2 390 000 рублей, а Classic — 2 490 000 рублей.

Контекст

Предыдущее повышение цен произошло в ноябре и в основном затрагивало версии автомобилей с автоматической коробкой передач.



