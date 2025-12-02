aqabxhw97nvxazhib9dlr17lihdygxbd2vlr2p0asvrecqrw8yhvxczylpe7wquzcyxc3fcwxllkgdqvgnvkhcza8ik
Компания Solaris пересмотрела рекомендованные розничные цены на автомобили HC, KRS и KRX. Изменения затронули версии с механической коробкой передач: стоимость выросла на суммы от 330 000 до 491 000 рублей.

Содержание
1. Изменения для Solaris KRS
2. Обновление цен для Solaris KRX
3. Сколько теперь стоит Solaris HC
4. Контекст

Изменения для Solaris KRS

Наибольший рост стоимости пришёлся на седан Solaris KRS, являющийся локальным аналогом Kia Rio. Комплектация Comfort с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л. с. и 6-ступенчатой механической коробкой подорожала с 1 960 000 до 2 290 000 рублей, что соответствует увеличению почти на 17%.

Обновление цен для Solaris KRX

Вседорожный хэтчбек Solaris KRX (аналог Kia Rio X) также прибавил в цене. Версия Comfort с МКПП подорожала на 330 000 рублей — до 2 290 000 рублей. В комплектации Luxe AV рост составил 410 000 рублей, итоговая стоимость — 2 390 000 рублей.

Сколько теперь стоит Solaris HC

Корректировка коснулась и кроссовера Solaris HC, построенного на базе Hyundai Creta. Комплектации Prime и Classic с 1,6-литровым двигателем и МКПП выросли в цене на 411 000 и 491 000 рублей соответственно. Теперь Prime стоит 2 390 000 рублей, а Classic — 2 490 000 рублей.

Контекст

Предыдущее повышение цен произошло в ноябре и в основном затрагивало версии автомобилей с автоматической коробкой передач.


