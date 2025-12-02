Российские предприятия начали выпуск автомобилей китайских брендов Jetour, Changan и Soueast. Об этом свидетельствует презентация Минпромторга РФ о состоянии производственных площадок, с которой ознакомились «Известия». Ранее официально не сообщалось, что эти модели уже поставлены на конвейер.

Какие модели выпускают на «Автоторе»

Согласно данным министерства, калининградский завод «Автотор» производит три модели Jetour: компактный кроссовер Dashing, среднеразмерный X70 Plus и полноприводный T2.

Кроме того, предприятие собирает крупный кроссовер Soueast S09, а также среднеразмерную модель Changan Uni-S.

В производственную программу «Автотора» также входят Amberevto A5, SWM G01/G01F и G05 Pro, а также четыре модели BAIC — U5 Plus, X35, X55 и внедорожник BJ40.

Планируемое расширение мощностей

Ранее, 15 октября, сообщалось, что «Автотор» намерен в 2026 году организовать выпуск автомобилей BAIC по полному производственному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Такой формат позволит предприятию соответствовать требованиям федеральных программ поддержки.



