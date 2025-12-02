Владельцы Porsche в разных регионах России сообщают о проблеме, из-за которой машины не запускаются. По данным Telegram-канала SHOT, неполадка связана с нарушением работы фирменной сигнализации или сбоем связи, из-за чего система блокирует запуск двигателя.

Какие автомобили затронуты

Наиболее часто проблема возникает у кроссоверов и спорткаров, выпущенных до 2020 года, оснащённых старой версией блока VTS.

Где отмечены случаи неисправности

Жалобы поступают от владельцев автомобилей из Москвы, Краснодара и других городов. Некоторые водители утверждают, что временно решить проблему удаётся, отключив аккумулятор примерно на 10 часов.

Однако в ряде случаев автомобили пришлось эвакуировать и передавать в сервисные центры для диагностики и ремонта.