WhatsApp* начал тестировать новое приложение для смарт-часов Apple Watch, сообщает портал WABetaInfo.

Новое приложение-компаньон позволяет пользователям Apple Watch просматривать сообщения и медиафайлы из чатов WhatsApp*, отправлять новые сообщения без ожидания уведомлений, а также использовать реакции на сообщения с помощью эмодзи. Кроме того, поддерживается отправка голосовых сообщений и возможность диктовать текст с помощью голосового ввода.

Однако приложение не является полностью автономным — для его работы требуется подключённый iPhone с установленным WhatsApp*. Все функции зависят от синхронизации с основным устройством, поскольку приложение создано как компаньон, а не как отдельное решение.

Тем не менее, это шаг вперёд для мессенджера: до этого взаимодействие между WhatsApp* и Apple Watch было весьма ограниченным. Теперь пользователи могут рассчитывать на более гибкое и удобное использование сервиса на своих часах, а в будущем — на новые функции и улучшения.

Тестирование приложения доступно через платформу TestFlight после установки бета-версии WhatsApp* 25.32.10.71 для iOS. Когда именно приложение станет доступным всем пользователям через App Store, пока неизвестно.





* принадлежит Metа, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ