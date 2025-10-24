Компания TP-Link представила Archer GE400, новый двухдиапазонный роутер для геймеров, работающий на стандарте Wi-Fi 7. Устройство оснащено шестью внешними антеннами, призванными усилить сигнал и обеспечить надежную связь.

Archer GE400 способен обеспечить суммарную пропускную способность до 6,5 Гбит/с благодаря Wi-Fi 7. Он также оборудован двумя портами Ethernet с пропускной способностью 2,5 Гбит/с каждый. Технология Multi-Link Operation (MLO) совместно с модуляцией 4096-QAM помогают добиться максимальной скорости передачи данных и уменьшить задержки в онлайн-играх.

Встроенный механизм Game Accelerator и специализированный игровой порт служат для приоритезации игрового трафика, гарантируя стабильное и быстрое соединение. Функция Game Panel предоставляет геймерам актуальную информацию о состоянии сети, производительности, параметрах RGB-подсветки и подключенных устройствах.

TP-Link Archer GE400 BE6500 Wi-Fi 7 уже доступен для приобретения по рекомендованной цене в 220 долларов (17 880 руб.).