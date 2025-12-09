ByteDance и ZTE разрабатывают вторую версию смартфона с агентным ИИ Doubao, который планируется представить в конце 2026 года. Компания укрепляет позиции в сфере ОС-уровневой автоматизации и фактически вступает в конкуренцию с Apple, Huawei, Xiaomi и другими экосистемами.

Первая модель разошлась ограниченным тиражом, но быстро

Первый смартфон ByteDance с интегрированным Doubao — ZTE Nubia M153 — был выпущен как инженерное устройство. Тираж составил около 30 тысяч экземпляров, а модель предназначалась для проверки работы ИИ в реальных сценариях. Несмотря на экспериментальный статус, спрос оказался высоким, а цены на вторичном рынке выросли более чем на 40%.

Зачем компании понадобился тестовый запуск

Prototype запуск дал ByteDance возможность проверить системную автоматизацию на уровне ОС: выполнение сложных задач, работу с несколькими приложениями, бронирование услуг, сравнение цен и другие операции. Полученные данные помогут при разработке второй версии устройства.

Ограничения со стороны приложений после споров о приватности

После выхода смартфона ряд популярных китайских приложений заблокировал или ограничил работу Doubao. Причиной стали опасения по поводу доступа ИИ к данным и его способности управлять приложениями без стандартных API-разрешений. Этот конфликт привлёк внимание к вопросам безопасности агентного ИИ.

Второе поколение Doubao-смартфона — к концу 2026 года

ByteDance и ZTE уже работают над более зрелой версией устройства. Производство текущего прототипа прекращено, а новая модель должна предложить доработанные аппаратные характеристики и более глубокую интеграцию Doubao.





Долгосрочная стратегия: AI-слой вместо собственного смартфона

Компания заявляет, что не намерена становиться постоянным производителем смартфонов. Цель — превратить Doubao в ИИ-уровень поверх ОС, который смогут использовать сторонние производители. Однако аналитики Morgan Stanley и IDC считают, что сотрудничество с крупными брендами может оказаться затруднительным: ведущие игроки развивают собственные ИИ-системы.

Зачем ByteDance вообще нужен AI-смартфон

Хотя ByteDance известна по TikTok и Douyin, работа над смартфонами помогает тестировать агентный ИИ в условия полного контроля окружения — от системы до приложений. Партнёрство с ZTE даёт компании возможность развивать Doubao и демонстрировать его возможности потенциальным OEM-партнёрам без необходимости строить бизнес на железе.

Возможности и риски дальнейшего роста

IDC прогнозирует, что к 2026 году ByteDance будет сложно привлечь премиальных аппаратных партнёров, что может ограничить распространение Doubao, несмотря на 159 млн активных пользователей. При этом компания видит потенциал в сотрудничестве с разработчиками приложений и сервисами — особенно в e-commerce, путешествиях, платежах и доставке.

Платформа Volcano Engine, которая уже обрабатывает почти половину публичных запросов к LLM-API в Китае, усиливает позиции ByteDance в будущем расширении AI-экосистемы.