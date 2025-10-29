На саммите TikTok U.S. Creator Summit компания объявила три обновления для авторов: две функции на основе искусственного интеллекта и переработанную модель подписочной монетизации.

AI Outline: помощь в планировании контента

Первая новинка — инструмент AI Outline, предназначенный для структурирования видео до записи. Пользователь вводит описание, например «уроки выпечки для начинающих», а система предлагает варианты заголовков, хэштегов, крючков и общий план ролика.

TikTok поясняет, что AI Outline формирует сценарий из шести частей, которые можно редактировать: менять длину заголовка, уточнять подводку и стиль. После согласования плана автор может сразу перейти к записи и загрузке. Сервис доступен пользователям старше 18 лет в США, Канаде и нескольких других странах, а позже появится шире.

Smart Split: автоматическая нарезка длинных видео

Вторая функция — Smart Split, доступная глобально в веб-версии TikTok Studio. Она помогает авторам быстро адаптировать длинные ролики для платформы.

Создатель загружает видео длительностью более минуты, выбирает нужные фрагменты — остальное система делает сама. Smart Split автоматически вырезает, кадрирует, добавляет субтитры и разбивает материал на короткие клипы, подходящие для TikTok. Можно задать конкретную длину роликов или позволить алгоритму выбрать оптимальную. Перед публикацией авторы также могут изменить формат подписей и кадрирование.





Новая система вознаграждений по подписке

Третье объявление связано с переработкой подписочного продукта. Теперь TikTok позволяет авторам получать до 90% дохода от подписок. Базовая доля выплат составляет 70% после вычета комиссий, а пользователи, выполняющие дополнительные условия (10 тыс. подписчиков, 100 тыс. просмотров за месяц и минимум три эксклюзивных видео за тот же период), получают ещё 20% бонусом.

Компания отмечает, что обновлённая система помогает авторам формировать устойчивое сообщество и стимулирует выпуск эксклюзивного контента.