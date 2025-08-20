Белый дом присоединился к TikTok — социальной сети, которую президент Трамп во время своего первого срока пытался запретить. В первом ролике опубликованы кадры с участием Трампа на различных мероприятиях под трек Кендрика Ламара. Как отмечает The New York Times, пост отсылает к популярному на платформе видеомонтажу из фильма «Крид» с Майклом Б. Джорданом. В видео Трамп говорит: «Я — ваш голос», а подпись гласит: «Америка, мы ВЕРНУЛИСЬ! Привет, TikTok?»

Администрация Трампа считает, что TikTok помог ему завоевать поддержку молодых избирателей на президентских выборах 2024 года. Тогда его предвыборный аккаунт собрал более 15 миллионов подписчиков. «Послание президента Трампа доминировало в TikTok во время кампании, и мы рады развить этот успех и наладить коммуникацию с гражданами так, как это не удавалось ни одной администрации раньше», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.





Отношения президента с TikTok были далеко не всегда такими дружественными. Ранее он обещал запретить приложение в США и подписал указ, запрещавший любые транзакции между TikTok и его китайской материнской компанией ByteDance из соображений национальной безопасности. В документе говорилось, что «сбор данных TikTok угрожает предоставить Коммунистической партии Китая доступ к личной и конфиденциальной информации американцев, позволяя отслеживать сотрудников федеральных ведомств и подрядчиков, собирать досье для шантажа и заниматься промышленным шпионажем».

Однако, вступив в должность в начале этого года, Трамп приостановил действие закона, который должен был заблокировать TikTok в США. Он несколько раз откладывал запрет, чтобы дать ByteDance больше времени на продажу американского бизнеса. Ранее Трамп утверждал, что «очень богатая» группа инвесторов готова купить TikTok, но администрация пока не раскрыла их имена.



