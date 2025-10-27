Компания ByteDance, владелец TikTok, представила новую технологию для генерации трёхмерного контента — Seed3D 1.0. Этот инструмент способен преобразовывать одно 2D-изображение в полноценную 3D-модель с детализированной геометрией, фотореалистичными текстурами и материалами с физически корректным рендерингом (PBR).

Seed3D 1.0 представляет собой комплексную систему, построенную на архитектуре Diffusion Transformer. Она обучена на огромных массивах данных и рассчитана на лидирующие позиции в сфере генеративной 3D-графики.

По заявлениям ByteDance, Seed3D 1.0 превосходит существующие решения — как открытые, так и коммерческие — по качеству текстур и точности геометрии. При этом модель использует всего 1,5 миллиарда параметров, что делает её эффективнее более крупных конкурентов, включая Hunyuan3D 2.1 с 3 миллиардами параметров.

Ключевое преимущество технологии заключается в сочетании мультимодального Diffusion Transformer и пошаговой стратегии генерации. Сначала система анализирует изображение с помощью модели, объединяющей визуальное и текстовое восприятие, чтобы извлечь пространственные подсказки и информацию об объектах. Затем она создает отдельные 3D-элементы и объединяет их в целостную сцену — от одного предмета мебели до полноценного офиса или даже городского ландшафта.

Seed3D 1.0 также выделяется высокой согласованностью текстур при просмотре под разными углами. Вместо универсальных материалов модель генерирует текстуры, выровненные по перспективе, что обеспечивает реалистичность и структурную точность — уровень, подходящий для симуляций. Созданные модели можно напрямую использовать в платформах вроде Isaac Sim для обучения робототехнических систем и искусственного интеллекта.





Появление Seed3D 1.0 знаменует важный шаг вперёд не только для ByteDance, но и для всей индустрии 3D-контента, робототехники и пространительных вычислений, приближая границу между реальным и виртуальным мирами.