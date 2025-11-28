Новая утечка подтверждает разработку Realme 16 Pro+ — модели, которую фанаты не дождались в серии Realme 15. Инсайдер Абхишек Ядав сообщил полный перечень конфигураций и вариантов оформления устройства с модельным номером RMX5131. Параллельно появились изображения Realme 16 Pro, по которым можно судить о дизайне старшей версии.

Realme готовит сразу несколько устройств: помимо 16 Pro+ и 16 Pro, в сеть утекли данные об ультрабюджетной модели Realme C81 4G.

Конфигурации и оформление Realme 16 Pro+

Согласно утечке, Realme 16 Pro+ 5G для Индии выйдет в трёх цветах: Master Grey, Master Gold и Camellia Pink. Предусмотрены такие варианты сочетаний памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Дизайн Realme 16 Pro+ пока не раскрыт официально, но, по данным источника, он будет близок к Realme 16 Pro, изображения которого появились в базе китайского регулятора TENAA.

Realme 16 Pro: дизайн и подтверждённые характеристики

Realme 16 Pro прошёл сертификацию TENAA на прошлой неделе. Изначально в базе появились только характеристики, однако обновлённая запись теперь содержит изображения. Смартфон получил плоский фронтальный экран и квадратный блок камеры с закруглёнными углами. Визуально блок выглядит как тройной, но данные TENAA указывают на двойную основную камеру.





Габариты модели составляют 162,6 × 77,6 × 7,75 мм, масса — 192 г. Установлен 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K (2772 × 1272) и возможной поддержкой 144 Гц. Основная камера включает 200-мегапиксельный модуль и 8-мегапиксельный дополнительный сенсор. Фронтальная камера — 50-мегапиксельная.

Устройство работает под управлением Android 16 с Realme UI 7 и использует неназванный 2,5-ГГц чип. Конфигурации памяти — от 128 ГБ до 1 ТБ, оперативная память — от 8 до 16 ГБ в зависимости от рынка. Аккумулятор — типичный на 7000 мА·ч; ожидается поддержка 80-ваттной зарядки. Также заявлены ультразвуковой сканер отпечатков в дисплее и ИК-передатчик.

Для Индии Realme 16 Pro предложат в конфигурациях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Цвета — Pebble Grey, Master Gold и Orchid Purple.

Realme C81 4G: данные начального уровня

Утечка Ядава также раскрывает характеристики бюджетной модели Realme C81 4G. Смартфон выйдет в версиях на 64 и 128 ГБ со встроенной оперативной памятью 4 ГБ. Цветовые варианты — Storm Black и Glacier Blue.