Главные акции года на Ozon — «11.11» и «Чёрная пятница» — принесли маркетплейсу около миллиона новых покупателей, а ассортимент вырос почти вдвое. Россияне готовятся к зиме, закупаются техникой, подарками и наборами для творчества.

С 23 октября по 3 декабря на Ozon проходят крупнейшие ежегодные распродажи. За первый месяц акций платформа привлекла порядка 1 млн новых клиентов, которые совершили покупки впервые. Ассортимент товаров, участвующих в скидках, увеличился на 92% по сравнению с 2024 годом, а продавцы предлагают дисконты до 90%. Лидером продаж по стране остаётся женская одежда: особенно активно покупают куртки, пальто и пуховики. Во многих регионах с начала распродаж вырос спрос на дорогую технику — от VR-очков и смартфонов до ноутбуков и умных часов.

Аналитики Ozon изучили данные продаж за последние 30 дней, выделили активные регионы, предпочтения разных возрастных групп, предметы резкого роста спроса и особенности поведения жителей небольших городов.

Россияне готовятся к зиме и Новому году

Главная категория распродаж — мода: одежда и обувь остаются наиболее массовыми покупками на Ozon. Доля мужской и женской одежды в среднем составляет 12,8% от всех заказов. На втором и третьем месте — мелкая бытовая техника (3,5%) и товары для ремонта и строительства (3,3%). Эти три категории лидируют как в Москве и Петербурге, так и в регионах.

Сильнее всего относительно третьего квартала вырос интерес к товаров для встречи Нового года. Продажи новогодних фигурок и ёлочных украшений увеличились в девять раз, ёлок — в восемь раз, календарей на 2026 год — в шесть раз.





Быстрее остальных категорий растут товары для домашнего досуга. Абсолютный лидер — товары для взрослого творчества: спрос на них оказался выше в среднем в 17 раз по сравнению с предыдущим месяцем. Россияне покупали наборы для лепки из глины, вязания, акриловые и масляные краски, румбоксы и другие хобби-наборы.

11 ноября — самый активный день года: продажи удвоились

Несмотря на удлинённый период распродаж — в 2025 году он длится на неделю дольше, чем годом ранее — 11 ноября остаётся пиковым днём. В этот день продажи выросли на 73% относительно среднего октябрьского дня, а количество заказов увеличилось вдвое: россияне оформили более 14,4 млн покупок. За сутки маркетплейс посетили свыше 47 млн человек, что на 33% больше показателя 2024 года.

В топе продаж 11 ноября оказались стайлеры Dyson, видеокарты, смартфоны Samsung Galaxy, игровые консоли, корма для собак и конструкторы.

Существенный рост ассортимента также повлиял на динамику спроса: число товарных позиций, участвующих в акциях, увеличилось на 92% год к году.

Самые активные регионы — Чукотка, Камчатка и Хабаровский край

Регионы активно участвуют в распродажах. Лидирует Чукотский автономный округ: жители ЧАО заказывали на 61% больше, чем в среднем в третьем квартале. На втором месте — Камчатский край (+36%), за ним следует Хабаровский край (+30%).

Что покупают жители небольших городов

В малых городах России (до 50 тыс. жителей) самыми активными стали покупатели 25–39 лет. Они чаще всего заказывали мужскую и женскую одежду (12,7% заказов), авто- и мотозапчасти (4,9%), товары для ремонта и строительства (3,6%), детские товары (3,4%). Среди конкретных товаров лидируют игровые приставки и вертикальные моющие пылесосы.

Покупатели 40–54 лет выбирали женскую одежду (5,7%), обувь (5,6%), инструменты (4,5%), смартфоны (2,6%). Товарные лидеры — сухой корм для собак и автоматические кофемашины. В отдельных регионах, например в Томской области, на первых местах оказались VR-очки.

Среди покупателей старше 55 лет также лидируют женская одежда (6,1%) и верхняя одежда (4,7%). При этом в популярные категории дополнительно входят домашний текстиль, сад и огород, товары для кухни (по 2,8%). Самые продаваемые товары — корм для собак, кофемашины и умные часы Huawei.

Характерно, что мото- и автозапчасти занимают высокие позиции у всех возрастов, но именно пользователи младше 25 лет покупают их чаще других — доля этой категории составляет 5,6%. Лидеры продаж среди молодых — игровые консоли и приставки.