В соответствии со старой традицией, в завершение октября многие страны празднуют Хэллоуин. Этот жуткий праздник завоевал популярность по всему миру, включая, разумеется, и игровую индустрию, что явно видно на главной странице Steam.

В цифровом магазине Valve стартовала акция под названием «Страхи в Steam 4». Как это обычно бывает, в дни распродажи геймеры могут приобрести жуткие игры со скидками (как большими, так и не очень). Среди интересных предложений можно найти:

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 160 рублей (-90%);

Control Ultimate Edition — 149 рублей (-90%);

Carrion — 142 рубля (-80%);

Tormented Souls — 177 рублей (-75%);

The Forest — 104 рубля (-75%);

Don’t Starve Together — 118 рублей (-66%);

Aliens: Dark Descent — 791 рубль (-60%).

Кроме того, пользователи платформы Steam могут обновить внешний вид своего профиля, приобретая новые предметы в специальном магазине. Однако, в этот раз бесплатных товаров там не представлено.

Акция «Страхи в Steam 4» продлится только семь дней и закончится 3 ноября. Не упустите свой шанс!