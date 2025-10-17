Ритейлеры пытаются оживить внутренний спрос в условиях замедления экономики

Главный торговый фестиваль Китая Singles’ Day (День Холостяка), который традиционно проходит 11 ноября, в 2025 году стартовал уже в середине октября. Ритейлеры начали распродажи на пять недель раньше, стремясь подтолкнуть потребительские расходы в условиях экономического спада.

Почему Китай начал День Холостяка 11.11 заранее

В последние месяцы экономика страны сталкивается с рядом проблем: ростом безработицы среди молодежи, затяжным кризисом в недвижимости, высоким госдолгом и продолжающейся торговой войной с США. Эти факторы вынуждают потребителей сокращать траты.

Правительство тратит миллиарды юаней на субсидии для семей, повышение зарплат и скидки на товары, однако рост розничных продаж всё ещё не соответствует ожиданиям.

Singles’ Day, изначально созданный Alibaba, со временем превратился из однодневного события в крупнейший шопинг-фестиваль страны. Он сопоставим с Amazon Prime Day или Black Friday (Чёрная пятница) и приносит значительную часть годового дохода китайских онлайн-площадок.





Как проходит кампания в 2025 году

В этом году акции начались сразу после окончания Золотой недели — государственного праздника. Taobao, JD.com и Douyin активно рекламируют «11.11» на своих платформах, предлагая купоны и промокоды.

Alibaba объявила, что её «Global Shopping Festival 11.11» стартует 15 октября. Компания использует искусственный интеллект для улучшения поиска и персональных рекомендаций, чтобы помочь покупателям ориентироваться в огромном ассортименте.

В 2019 году продажи Alibaba в День холостяка достигли 30 миллиардов долларов и они привезли Тейлор Свифт в Шанхай

После пандемии китайцы стали осторожнее в тратах, а дефляция усилила тенденцию к экономии. Особенно это заметно в секторе люксовых брендов: Louis Vuitton и Burberry сообщили о падении продаж в Китае, на который приходится около трети мирового рынка люкса.

Тем не менее, инвесторы проявляют умеренный оптимизм — акции LVMH и Moncler выросли на фоне признаков восстановления спроса в регионе.