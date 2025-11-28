Компания «Новосибарз» разработала первый российский двухъярусный автовоз, рассчитанный на перевозку восьми автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Новый автовоз создан совместно с ПАО «Северсталь» и полностью адаптирован к условиям современной российской логистики. Машина стала первой отечественной моделью такого класса, изготовленной с использованием российских комплектующих и инженерных решений.

Дополнительные разработки предприятия

«Новосибарз» также совместно с «Северсталью» разработал российский кузов для карьерного самосвала Nhl грузоподъёмностью 120 тонн. Конструкция легче зарубежного аналога, отличается повышенной прочностью и увеличенным объёмом. В правительстве отметили, что техника востребована на предприятиях золотодобычи, а появление серийного отечественного кузова уменьшит зависимость от импортных поставок.