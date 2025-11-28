Google ограничила бесплатное использование модели Nano Banana Pro: теперь пользователи могут создавать только два изображения в день. Компания объясняет это высоким спросом и предупреждает, что лимиты могут меняться и ежедневно сбрасываются.

Ранее Nano Banana Pro позволяла бесплатно генерировать до трёх изображений в сутки. Обновлённые правила зафиксированы в справочном документе, на который обратил внимание 9to5Google. В заметке Google указано: «Генерация и редактирование изображений пользуются высоким спросом. Лимиты могут часто меняться и будут сбрасываться ежедневно».

Ограничения коснулись и Gemini 3 Pro

Согласно тому же документу, для тех, кто не оформил подписку на Google AI Pro или AI Ultra, доступ к Gemini 3 Pro переведён в режим basic access. Это означает, что дневные лимиты «могут часто меняться». Изначально после запуска 18 ноября компания гарантировала бесплатным аккаунтам до пяти запросов в день — как и в случае с Gemini 2.5 Pro.

Подписчики Google AI Pro и AI Ultra продолжают получать прежние квоты — 100 и 500 запросов в день соответственно. Для них ограничения не изменились.

Контекст

Google не первая компания, которая ужесточила условия бесплатного доступа после популярного релиза. Ранее OpenAI задержала включение встроенного генератора изображений в бесплатной версии ChatGPT, поскольку функциональность оказалась востребованнее прогнозов. Позднее OpenAI всё же открыла доступ для всех пользователей.



