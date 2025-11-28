Новые слухи указывают, что в 2027 году Samsung, вероятно, снова использует 1/1,3-дюймовый 200-Мп сенсор в флагмане Galaxy S27 Ultra. Это разочаровывает на фоне ожиданий перехода к более крупной матрице.

Многие предполагали, что компания заменит актуальный 200-Мп модуль, применяемый с Galaxy S23 Ultra, на новый Sony LYT-901 формата 1/1,12 дюйма. Сенсор уже называют одним из самых перспективных для мобильной фотографии. Однако инсайдер Ice Universe заявляет, что Samsung не планирует его использовать. Источник отмечает: с каждой новой генерацией 200-Мп сенсоров компания постепенно уменьшает физический размер матрицы, и появление почти дюймового ISOCELL в ближайшие годы маловероятно.

Как менялись 200-Мп сенсоры Samsung

ISOCELL HP1 — 1/1,22″

ISOCELL HP2 — 1/1,3″

ISOCELL HP3 — 1/1,4″

ISOCELL HPX / HP9 — 1/1,4″

Снижение площади матрицы влияет на качество: чем меньше сенсор и пиксели, тем слабее сигнал и меньше деталей на снимках. Это подтверждают сравнения Galaxy S25 Ultra с моделями vivo X300 Pro и другими китайскими смартфонами с крупными датчиками.

Что ждать от камеры Galaxy S27 Ultra

По данным источников, S27 Ultra вновь получит обновлённую версию нынешнего 1/1,3-дюймового ISOCELL. За последние годы Samsung делала ставку на вычислительную обработку, добиваясь улучшений с минимальными изменениями «железа», тогда как конкуренты активно переходят на большие сенсоры и оптимизируют камеры под них.

Если прогноз подтвердится, ближайшие поколения Ultra не станут тем заметным скачком в мобильной фотографии, которого ждут многие, тогда как рынок продолжает двигаться к увеличению размеров матриц и более естественной передаче деталей.



