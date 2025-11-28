Новые изображения чехла Photography Kit для Xiaomi 17 Ultra подтвердили переход флагмана на тройной модуль камеры. Смартфон, который станет заключающим устройством в линейке Xiaomi 17, уже проходит локальное тестирование в Индии и готовится к выпуску в двух версиях.

На опубликованных рендерах Photography Kit виден в двух цветах — бежевом и чёрном. Главная деталь — блок камеры смартфона. Несмотря на четыре выреза, внутри расположены три объективa. Это отличается от прошлогоднего Xiaomi 15 Ultra с его квадрокамерой, но утечка объясняет изменения конфигурации.

Что меняется в камере Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi избавляется от 50-Мп телеобъектива с 3-кратным зумом и вместо него использует более продвинутый датчик с высоким разрешением. Согласно последним данным, тройная камера включает:

50 Мп OmniVision OVX10500U — основная камера;

200 Мп Samsung S5KHPE — телеобъектив;

50 Мп OmniVision OV50M или Samsung S5KJN5 — ультраширокий модуль.

Компания делает ставку на более крупные и технологичные сенсоры, поэтому переход с четырёх камер на три не выглядит ухудшением — суммарно аппаратное обеспечение становится мощнее.

Фронтальная камера, по данным источников, будет представлена 50-Мп модулем OmniVision OV50ME.





Аксессуары и сроки выхода

Рендеры Photography Kit также показывают съёмную рукоятку с фактурным покрытием и механической кнопкой спуска — концепция перекликается с аксессуарами для Xiaomi 15 Ultra.

Премьера Xiaomi 17 Ultra ожидается в Китае в декабре или в начале января. Мировой запуск должен последовать вскоре после анонса серии Xiaomi 17.