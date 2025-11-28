Корабль «Союз МС-28» с астронавтом NASA Крисом Уильямсом и космонавтами Роскосмоса Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым прибыл на Международную космическую станцию. В ближайшие две недели на орбите будут работать сразу 10 человек.

Экипаж стартовал с космодрома Байконур в Казахстане в 4:27 по восточному времени США (2:27 по времени Байконура). После трёхчасового полёта и двух витков вокруг Земли «Союз МС-28» в 7:34 пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. Таким образом, к текущему составу станции на ограниченный период добавились ещё три члена экипажа.

Экипаж «Союза МС-28» расширил состав МКС до десяти человек

Открытие люков ожидается примерно в 10:10 по восточному времени. После этого Крис Уильямс, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев перейдут на станцию и присоединятся к основной смене.

На орбите их встретит экипаж экспедиции 73: астронавты NASA Майк Финк, Зена Кардман и Джонни Ким, астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Кимия Юи, а также космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов.

Таким образом, в ближайшие две недели на борту станции будут работать десять человек сразу — это позволяет одновременно вести больше научных экспериментов и инженерных работ.





NASA ведёт прямую трансляцию стыковки и входа экипажа через NASA+, Amazon Prime и YouTube. Старт эфира, посвящённого открытию люков, назначен на 9:50 по восточному времени. Агентство отдельно напоминает, что смотреть его контент можно на разных платформах, включая социальные сети.

Чем займётся Крис Уильямс во время миссии на МКС

Во время пребывания на станции Крис Уильямс будет заниматься научными исследованиями и технологическими демонстрациями. Эти эксперименты направлены на развитие пилотируемой космонавтики и получение прикладных результатов для использования на Земле.

В частности, астронавт поможет установить и протестировать новый модульный тренажёр для длительных миссий. Такой спортивный комплекс важен для поддержания здоровья экипажа в условиях невесомости, особенно на фоне подготовки к дальним полётам за пределы орбиты Земли.

Кроме того, Уильямс будет задействован в экспериментах по повышению эффективности использования криогенного топлива, что критично для будущих ракетных и космических систем. Отдельное направление — рост кристаллов полупроводников в условиях микрогравитации, где отсутствие конвекции и оседания частиц позволяет получать более качественные структуры.

Ещё одна задача миссии — помощь NASA в разработке новых протоколов безопасности во время входа в атмосферу. Речь идёт о совершенствовании процедур и алгоритмов защиты экипажей при возвращении на Землю в будущих миссиях.

Переход к экспедиции 74 и передача командования станцией

Смена долгосрочной экспедиции запланирована на понедельник, 8 декабря. В этот день станцию покинут Джонни Ким, Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, завершив восьмимесячную научную миссию на орбите. После их ухода официально начнётся экспедиция 74.

Накануне этого события запланирована традиционная церемония смены командира. В воскресенье, 7 декабря, в 10:25 по восточному времени руководство станцией будет официально передано от Сергея Рыжикова к Майку Финку. Церемонию также покажут в прямом эфире на платформе NASA+.

Таким образом, прилёт экипажа «Союза МС-28» совмещается сразу с несколькими этапами в жизни станции: краткосрочным расширением состава экипажа до десяти человек, завершением текущей долгосрочной миссии и началом экспедиции 74.