NASA объявило о возобновлении проекта Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), который ранее был закрыт из-за задержек и роста затрат. Теперь планируется, что луноход отправится к южному полюсу Луны в 2027 году на борту посадочного модуля Blue Moon Mark 1 компании Blue Origin в рамках программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services).

Новый шанс для VIPER

VIPER должен был стать ключевым инструментом в исследовании воды и других летучих веществ на Луне. Однако из-за организационных и финансовых проблем проект был отменен в 2023 году. Возвращение миссии стало возможным благодаря соглашению с Blue Origin, которая разрабатывает посадочные модули для доставки грузов на Луну.

Первый полет Blue Moon Mark 1 ожидается уже в этом году в рамках другой CLPS-миссии. Успешная посадка станет важным фактором в решении NASA о запуске VIPER. Второй экземпляр Mark 1, который уже находится в производстве, может стать транспортом для лунохода в 2027 году.

Задачи миссии

VIPER будет работать в экстремальных условиях южного полюса Луны. Основная цель — поиск водяного льда и ресурсов, которые могут быть использованы в будущих пилотируемых миссиях. Кроме того, данные помогут ученым лучше понять распределение летучих веществ в Солнечной системе и процессы, формировавшие ее эволюцию.





«Эта доставка может показать нам, где лед на Луне находится ближе всего к поверхности и где его легче добывать в будущем», — отметил Джоэл Кернс, заместитель руководителя по исследованиям в Научном управлении NASA. «А изучение лунных источников воды даст нам ценную информацию о происхождении и распределении летучих веществ в Солнечной системе».

Контекст

Blue Origin пока не имеет опыта посадок на Луну. Миссия 2027 года станет не только проверкой возможностей компании, но и важным шагом для NASA, стремящегося использовать коммерческих партнеров в освоении космоса. Если проект будет успешным, VIPER сможет сыграть ключевую роль в подготовке будущих пилотируемых экспедиций к Луне.