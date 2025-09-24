24 сентября с площадки LC-39A космического центра Кеннеди во Флориде запланирован запуск ракеты Falcon 9 с тремя научными аппаратами: зондом IMAP, спутником NOAA SWFO-L1 и обсерваторией Carruthers Geocorona Observatory. Все они направятся к точке Лагранжа L1, расположенной в 1,5 млн км от Земли между нашей планетой и Солнцем.

Подробности запуска

Старт назначен на 7:30 по восточному времени (11:30 UTC). Прогноз погоды благоприятный на 85%, основное ограничение связано с правилом кучевых облаков. Ракета использует ускоритель Falcon 9 B1096, который выполняет свой второй полёт. После отделения первой ступени её планируют посадить на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантике.

Эта миссия станет 121-м запуском Falcon 9 в 2025 году и 539-м в истории носителя. В мировом масштабе это 220-я попытка вывести аппарат на орбиту за текущий год.

IMAP: карта границ Солнечной системы

Главная полезная нагрузка — зонд IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe), созданный Принстонским университетом и Лабораторией прикладной физики Джонса Хопкинса. Он продолжает программу NASA Solar Terrestrial Probes и будет работать на орбите L1 3-5 лет.





Цели IMAP:

уточнить свойства локальной межзвёздной среды;

исследовать взаимодействие солнечного ветра и магнитных полей на границах гелиосферы;

изучить процессы ускорения частиц;

создать трёхмерную карту взаимодействия Солнца с межзвёздным пространством.

Аппарат массой 900 кг оснащён десятью научными инструментами: от детекторов нейтральных атомов (IMAP-Lo, Hi, Ultra) до магнитометра, спектрометров и пылевого анализатора.





SWFO-L1: мониторинг солнечной активности

NOAA запускает спутник SWFO-L1 (Space Weather Follow-On). Его задача — постоянный мониторинг солнечной активности и предупреждение о солнечных бурях. После выхода на орбиту он получит имя SOLAR-1.

На борту четыре прибора: анализатор плазмы, детектор высокоэнергичных ионов, магнитометр и компактный коронограф. Эти инструменты позволят отслеживать солнечный ветер и структуру короны в режиме реального времени.

Carruthers Geocorona Observatory: изучение «гало» Земли

Третьим аппаратом миссии станет Carruthers Geocorona Observatory, совместная разработка NASA и Университета Иллинойса. Она займётся исследованием геокороны — тусклого ультрафиолетового свечения внешней атмосферы Земли.

Обсерватория массой 241 кг оснащена двумя ультрафиолетовыми камерами: широкоугольной и узконаправленной. Они будут фиксировать, как геокорона реагирует на космическую погоду и откуда берутся её источники. Дополнительный студенческий прибор COSSMo будет измерять яркость Солнца в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах.

Основная миссия Carruthers рассчитана на два года.