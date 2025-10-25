После того как Samsung получила крупный заказ от Tesla на производство передовых чипов, компания намерена укрепить сотрудничество с другими проектами Илона Маска. Согласно новому отчёту, Samsung работает над усовершенствованным модемом Exynos, который способен значительно повысить скорость соединения смартфонов со спутниками SpaceX.

Как сообщает издание KED Global, Samsung разрабатывает модем Exynos с поддержкой прямого спутникового подключения. Главная особенность нового чипа — встроенный нейропроцессор (NPU), ускоряющий подключение устройств к спутникам на низкой околоземной орбите (LEO) по сравнению с существующими решениями. Благодаря этому отпадает необходимость в наземных базовых станциях.

По данным источника, представители Samsung уже провели встречу с руководством SpaceX, где обсудили технические характеристики модема и текущее состояние разработки.

В сравнении с нынешними решениями для связи со спутниками, новый Exynos-модем обеспечивает 55-кратное ускорение идентификации луча и 42-кратное ускорение предсказания каналов связи. Это позволяет быстрее отслеживать траектории спутников и оптимизировать сигнал в реальном времени, обеспечивая более высокую скорость передачи данных.

Samsung планирует поставлять этот модем для 6G-сети SpaceX под названием NTN (Non-Terrestrial Network), которая призвана обеспечить глобальное покрытие. SpaceX намерена использовать данную сеть для бесперебойной и низкозадержной связи автономных автомобилей и гуманоидных роботов.





Эксперты отмечают, что в будущем прямые спутниковые сети могут заменить традиционные сотовые, превратившись в индустрию стоимостью около 540 миллиардов долларов к 2040 году. Поэтому успех нового Exynos-модема станет для Samsung стратегически важным шагом в укреплении позиций на рынке мобильных технологий.