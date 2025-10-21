В то время как Китай добивается значительных успехов в подготовке к собственной высадке на Луну к 2030 году, NASA выражает всё большее беспокойство по поводу задержек в реализации своей лунной программы. Недавние проблемы с разработкой выбранного NASA лунного посадочного модуля Starship от SpaceX заставляют руководство агентства искать альтернативные варианты.

В 2021 году NASA заключило с SpaceX контракт на сумму 2,9 миллиарда долларов на поставку первого пилотируемого лунного модуля для программы Artemis. Этот модуль, основанный на модернизированной версии верхней ступени Starship, должен стать частью миссии Artemis-3, запланированной на середину 2027 года, и впервые доставить астронавтов на Луну.

Однако после того, как в этом году разработка Starship столкнулась с серьезными трудностями, исполняющий обязанности администратора NASA, Шон Даффи, заявил о намерении «открыть контракт» для конкурентов.

Цитата Даффи:

«У SpaceX был контракт на Artemis-3, — заявил он в эфире CNBC. — Проблема в том, что они отстают. Они затягивают сроки, и мы начинаем гонку с Китаем. Мы с президентом хотим высадить астронавтов на Луну в течение его президентского срока».

Дальнейшие планы:





«Я собираюсь открыть контракт», — продолжил Даффи. — «Я позволю другим компаниям, например, Blue Origin, конкурировать со SpaceX, и если кто-то из них первым доставит нас на Луну, мы поддержим этот проект».

Что происходит с SpaceX?

Год начался для программы Starship не лучшим образом: с января по май три попытки запустить мегаракету закончились неудачей, что привело к задержкам и опасениям относительно готовности к реализации программы Artemis-3.

Однако в августе SpaceX, наконец, совершила почти идеальный испытательный полёт Starship, что стало важной победой. Несмотря на это, отраслевые эксперты продолжают выражать опасения: в сентябре Комитет Сената по торговле заявил, что США рискуют уступить Луну Китаю из-за отставания в разработке Starship. Также члены Консультативной группы по безопасности космической деятельности предупредили, что система посадки человека на Starship (HLS) может быть «отсрочена на годы».

Последний запуск Starship состоялся 13 октября и прошёл успешно, завершив серию испытаний второй версии ракеты. В 2026 году SpaceX планирует представить третью, более крупную и модернизированную версию Starship, которая будет использоваться для миссии Artemis-3.

Перед этим компанией необходимо провести орбитальные испытания, демонстрацию перекачки топлива, завершить разработку лунного посадочного модуля и осуществить беспилотные полёты на Луну. Как заявил гендиректор SpaceX, Илон Маск, «с выходом новой версии ракеты всё изменится».

NASA ясно даёт понять, что возможна конкуренция. В понедельник Даффи заявил, что программа возвращения на Луну превращается в «космическую гонку» между американскими компаниями.

«У нас будет космическая гонка между американскими компаниями за то, кто первый доставит нас на Луну».

На данный момент NASA рассматривает лишь двух потенциальных претендентов: SpaceX и Blue Origin. Эта американская компания уже получила контракт на строительство второго лунного модуля Artemis для миссии Artemis 5, а другие участники, такие как Dynetics, Northrop Grumman и Lockheed Martin, собираются претендовать на будущие проекты.

Илон Маск, отвечая на вызовы конкурентов, заявил: